В нескольких судах Москвы сегодня пройдут предварительные заседания над фигурантами «московского дела»

Они были задержаны после летних акций протеста в столице.

Судебные процессы над пятью обвиняемыми сегодня начнутся в трех разных судах Москвы. В Кунцевском суде пройдет предварительное заседание по делу Егора Жукова. Студент Высшей школы экономики был задержан по делу о массовых беспорядках, но позднее обвинение переквалифицировали на призывы к экстремизму. Поводом стал видео на его YouTube-канале.

В Мещанском суде стартует процесс над Егором Лесных, Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым. Их обвиняют в том, что на акции протеста 27 июля они сбили с ног бойца Росгвардии. По версии следствия, они действовали в составе группы, поэтому их дела решили объединить.

Наконец, в Тверском суде пройдет первое заседание по делу Самариддина Раджабова. Он обвиняется в покушении на насилие по отношению к представителю власти из-за брошенной в полицейских пластиковой бутылки.

Все сегодняшние заседания будут предварительными и пройдут в закрытом режиме.