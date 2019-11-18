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23:04, 18 ноября 2019

Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции взыскать с парка Горького 120 тыс руб за обрушение пешеходного моста

Об этом стало известно агентству ТАСС. Ранее иск двух супругов удовлетворил Замоскворецкий суд столицы. Они просили возместить моральный вред, полученный в ходе инцидента.
Деревянный пешеходный мост, на котором находились люди, обрушился в ночь на 1 января на территории парка. После этого в больницы обратились девять человек.



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