Российские военные назвали провокацией атаку на колонну бронемашин в Сирии

Как рассказали РБК в Центре по примирению враждующих сторон, техника и личный состав не пострадали.

Ранее турецкая пресса опубликовала видео, на котором группа молодых людей забрасывает проезжающие мимо бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью. Курдские СМИ утверждают, что инцидент произошел после того, как турецкие военные использовали против местных жителей слезоточивый газ.

Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании северо-востока Сирии в конце октября, после того, как Турция начала в регионе военную операцию с целью оттеснить от границы курдские отряды самообороны.