Заключенных нижнетагильской колонии заставили бесплатно строить яхту для одного из силовиков

Региональное интернет-издание 66.ru пишет, что заказчик получил 10-метровое судно месяц назад.

О строительстве яхты уральской прессе стало известно еще летом. Об этом журналистам рассказал один из бывших заключенных колонии, который пытается через суд взыскать положенную ему зарплату – чуть больше 130 тысяч рублей. После публикаций в СМИ прокуратура начала проверку, однако виновных не нашла.