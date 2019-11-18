В местах лишения свободы по всему миру остаются около 7 миллионов детей. Такие данные приводит независимый эксперт ООН Манфред Новак. По его подсчетам, треть миллиона находится в лагерях для мигрантов. Лидером по этому показателю называют США. Вслед за ними следуют Боливия, Ботсвана и Шри-Ланка.

Администрацию Дональда Трампа ранее неоднократно критиковали за действия в отношении мигрантов, в том числе и за содержание детей беженцев в непригодных для жизни условиях.