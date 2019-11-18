Выборы в парламент Белоруссии, по мнению ОБСЕ, не соответствовали демократическим стандартам

По словам главы наблюдательной миссии Маргареты Седерфельт, недостатки во время подсчета голосов подвергли сомнению объективность самой процедуры и опубликованные результаты.

Выборы в нижнюю палату парламента прошли накануне во всех округах страны. Явка превысила 75%. Ни один представитель оппозиции в новый состав законодательного органа не прошел.