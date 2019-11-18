Столичная прокуратура не стала проверять информацию о недвижимости заместителя мэра на 6,5 миллиардов рублей. Об этом сайту «МБХ медиа» рассказал депутат Мосгордумы Елена Шувалова, подававшая заявление. В ответе надзорного ведомства было сказано, что ее обращение передано другому заместителю Сергея Собянина.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в конце лета опубликовал расследование об имуществе семьи Натальи Сергуниной. Согласно данным ФБК, родственники чиновницы через сторонние компании владеют гостиницами в центре Москвы, частью кинотеатра «Октябрь» и элитной недвижимостью. Сергунина – первый заместитель Собянина, ранее занимавшаяся в мэрии вопросами имущественно земельных отношений.