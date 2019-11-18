Украина проведет экспертизу кораблей, переданных сегодня Россией

Речь идет о двух военных катерах и буксире, задержанных год назад в районе Керченского пролива по обвинению в нарушении границы.

Произошедшее событие – это позитивный шаг, однако вряд ли отношения между странами после этого изменятся в лучшую сторону, сказал «Эху» шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» Украина в Москве Роман Цимбалюк. Он добавил, что Киев и дальше намерен судиться с Москвой по этому вопросу. Как стало известно сегодня, первые слушания в Международном трибунале ООН по морскому праву по делу задержанных украинских кораблей пройдут уже в этот четверг.