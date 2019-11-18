Грузинская оппозиция намерена продолжить митинги за внеочередные выборы

Об этом журналистам сказал лидер партии «Гражданское движение» Алеко Элисашвили. Сегодняшняя демонстрация возле здания парламента была разогнана полицейскими с помощью дубинок, слезоточивого газа и водометов.

Председатель правящей партии Грузии Иванишвили намеренно не дал осуществиться задуманной политической реформе в преддверии парламентских выборов. Такое мнение высказала экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

Реформа предполагала внесение поправок в Конституцию о введении пропорциональной избирательной системы