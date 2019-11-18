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22:01, 18 ноября 2019

Руководителя полиции на столичном метрополитене, по некоторым данным, уволили после стрельбы на «Рязанском проспекте»

Сам инцидент произошел два месяца назад.

Решение об увольнении руководителя управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко было принято несколько дней назад, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. Другой собеседник агентства утверждает, что Савченко сам написал рапорт в связи с выходом на пенсию. Теперь указ о его освобождении от должности должен подписать президент, пока этого не произошло.

Главой УВД в столичной подземке Савченко стал в 2011 году. По данным ТАСС, его уход с поста связан с событиями, которые произошли 18 сентября, когда полицейский Алексей Смирнов в вестибюле станции «Рязанский проспект» открыл стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности. Они пытались его задержать в связи с подозрениями в получении взятки в размере 2 тысяч рублей. Один из офицеров погиб, второй – был тяжело ранен. По данным газеты «Коммерсантъ», проверка показала, что руководству управления до трагедии сообщали о том, что Смирнов вымогает деньги, но никаких мер предпринято не было. Открывшего стрельбу полицейского отправили под арест. Ему грозит пожизненный срок.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что отставка Савченко со стрельбой в метро не связана. Официального подтверждения о его уходе пока нет.



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