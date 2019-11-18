20 руферов подрались с охраной на крыше башни в Москва-Сити. В пресс-службе столичного МВД агентству ТАСС рассказали, что несколько человек задержаны. Сайт Mash утверждает, что нарушители хотели сделать на крыше здания «Империя» фотографии. Когда их попытались выгнать сотрудники, обеспечивающие безопасность, один из руферов распылил газ из баллончика.