20 руферов подрались с охраной на крыше башни в Москва-Сити. В пресс-службе столичного МВД агентству ТАСС рассказали, что несколько человек задержаны. Сайт Mash утверждает, что нарушители хотели сделать на крыше здания «Империя» фотографии. Когда их попытались выгнать сотрудники, обеспечивающие безопасность, один из руферов распылил газ из баллончика.
2019-11-18T21:31:00+03:00
2019-11-18T21:37:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 18 ноября 2019
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Ответственное хранение Россия не возвращает корабли Украине, а передает «на ответственное хранение». С учетом того, что Украина как бы совершила преступление, а корабли как бы являлись орудием преступления, то выходит, что Россия как бы передала преступникам их орудия с просьбой хранить эти вещественные доказательства бережно и не потерять