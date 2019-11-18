В Красноярске следователи проверят информацию об избиении подростка росгвардейцами

Об этом говорится на сайте регионального СК. Как ранее писала «Комсомольская правда», инцидент произошел на территории школы, куда прибыли сотрудники силового ведомства. По словам очевидцев, их вызвал охранник после конфликта с подростком. По версии следователей, росгвардейцы применили физическую силу к нарушителю уже в отделе полиции. По результатам проверки в ведомстве пообещали принять меры.