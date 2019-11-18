Глава Белого дома может дать показания на слушаниях об импичменте

Дональд Трамп написал в Твиттере, что ему нравится, эта идея, несмотря на то, что он «не сделал ничего плохого». Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предложила, чтобы президент лично ответил на выдвинутые против него обвинения.

Процедура импичмента началась из-за телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским. Американского лидера заподозрили в попытке провести расследование на Украине против сына своего политического оппонента Джо Байдена. Сам американский лидер утверждает, что лишь призывал Киев бороться с коррупцией.