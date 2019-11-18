США отложили введение ограничений в адрес китайской компании Huawei еще на три месяца

Временная генеральная лицензия, которая позволяет американским фирмам поставлять продукцию Huawei, была продлена до середины февраля. Об этом говорится в опубликованном сегодня документе Министерства торговли.

В мае китайская компания попала в «черный список» из-за угрозы национальной безопасности. Это произошло после того, как Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационной структуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В августе глава Белого дома запретил правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное китайскими Huawei и ZTЕ.