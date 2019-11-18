Руководители СМИ обратились в РКН из-за штрафов за гиперссылки на страницы, содержащие нецензурную лексику

Руководители российских СМИ обратились в Роскомнадзор из-за штрафов за гиперссылки на страницы, содержащие нецензурную лексику. Авторы письма выразили уверенность, что такая практика ущемляет свободу СМИ, так как журналистам приходится отказываться от публикации ссылок на первоисточники и перепроверять ссылки, ранее размещенные на сайте. Письмо подписали, в том числе, главные редакторы «Эха Москвы», «Дождя», «Форбс», член совета директоров «Ведомостей» и другие.
2019-11-18T21:02:00+03:00
2019-11-18T21:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 18 ноября 2019
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