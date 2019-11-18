Глава «Яндекса» обсуждал изменения в структуре управления компании с Кремлем и чиновниками правительства

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление самого Аркадия Воложа на конференц-коле с инвесторами. О сути изменений сегодня рассказал официальный представитель компании Илья Грабовский.

После сообщений об изменении структуры управления акции «Яндекса» выросли на 10%. Кроме того, на это повлияла новость об отзыве законопроекта о значимых информационных ресурсах. Документ предполагал, что доля иностранного участия в интернет-проектах, собирающих данные о российских пользователях, не должна превышать 20%.