Три человека стали жертвами стрельбы в американском штате Оклахома. Об этом сообщает местный филиал телекомпании Fox. Мотивы злоумышленника, открывшего огонь, пока неизвестны. По данным местной прессы, одним из погибших может быть сам стрелок. В городе закрыты университет и школы. Полиция проводит спецоперацию на месте происшествия.
2019-11-18T21:00:00+03:00
2019-11-18T21:01:21+03:00
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21:00, 18 ноября 2019
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