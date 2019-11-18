Три человека стали жертвами стрельбы в американском штате Оклахома. Об этом сообщает местный филиал телекомпании Fox. Мотивы злоумышленника, открывшего огонь, пока неизвестны. По данным местной прессы, одним из погибших может быть сам стрелок. В городе закрыты университет и школы. Полиция проводит спецоперацию на месте происшествия.