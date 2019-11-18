ФАС возбудила дела против двух поставщиков гречки в Санкт-Петербурге

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против двух поставщиков гречки в Санкт-Петербурге. ФАС выяснила, что они по-разному формируют цены для ритейлеров, а значит могут поставить некоторые торговые точки в дискриминационные условия. Об этом говорится на сайте ведомства.

В конце октября российские поставщики уведомили ритейлеров о повышении цен на гречку до 25%. Это связали с низкой стоимостью продукта в предыдущие годы и дефицитом на рынке.