В правительстве назвали избыточным обращение ОНФ с предложением сократить время продажи алкоголя. Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов отметил, что каждый руководитель региона в праве принять решение о сокращении или продлении торговли спиртным исходя из пожеланий граждан и традиций того или иного субъекта федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Общественный народный фронт направил в Минздрав предложение о запрете продажи алкоголя после 22 часов. В письме сообщалось, что это поможет достичь целей национального проекта «Демография».