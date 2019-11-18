В Дагестане местный закон о митингах признан неконституционным

Как пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на одного из заявителей, журналиста Идриса Юсупова, такое решение вынес Конституционный суд республики. Жалобу подали из-за чрезмерного количества отказов в проведении акций в поддержку обвиняемого в финансировании терроризма журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.

Сегодня правозащитники из проекта «Апология протеста» опубликовали данные, согласно которым в половине российских регионов местный закон о митингах противоречит главному закону страны. В начале месяца Конституционный суд России установил, что субъекты федерации не могут запрещать митинги около зданий государственной и муниципальной власти.