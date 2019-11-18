Губернатор Томской области сделал 31 декабря выходным днем для работников правительства. «Принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к празднику», — сказал Сергей Жвачкин. Он порекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления последовать его примеру.
В этом году 31 декабря выпадает на вторник. Новогодние праздники продлятся с 1-го по 8 января.
Губернатор Томской области сделал 31 декабря выходным днем для работников правительства
Губернатор Томской области сделал 31 декабря выходным днем для работников правительства. «Принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к празднику», — сказал Сергей Жвачкин. Он порекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления последовать его примеру.