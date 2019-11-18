Губернатор Томской области сделал 31 декабря выходным днем для работников правительства. «Принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к празднику», — сказал Сергей Жвачкин. Он порекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления последовать его примеру.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник. Новогодние праздники продлятся с 1-го по 8 января.