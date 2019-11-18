Ущерб от коррупции в России в этом году превысил 100 миллиардов рублей

Такие данные в разговоре с изданием «Полиция России» привел представитель МВД Дмитрий Севастьянов. Треть суммы возмещена. Всего, по подсчетам ведомства, с января по август было выявлено более 18 тысяч преступлений. Большинство из них уже расследовано.