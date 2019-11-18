Ущерб от коррупции в России в этом году превысил 100 миллиардов рублей

Такие данные в разговоре с изданием «Полиция России» привел представитель МВД Дмитрий Севастьянов. Треть суммы возмещена. Всего, по подсчетам ведомства, с января по август было выявлено более 18 тысяч преступлений. Большинство из них уже расследовано.
2019-11-18T19:30:00+03:00
2019-11-18T19:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 18 ноября 2019
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Ответственное хранение Россия не возвращает корабли Украине, а передает «на ответственное хранение». С учетом того, что Украина как бы совершила преступление, а корабли как бы являлись орудием преступления, то выходит, что Россия как бы передала преступникам их орудия с просьбой хранить эти вещественные доказательства бережно и не потерять