На сотрудников ЧОП, охраняющих строительство свалки в Архангельской области, возбудили уголовные дела

Об этом говорится в интернет-сообществе «Поморье – не помойка». Сообщается, что речь идет о двух эпизодах избиения активистов, произошедших этим летом. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы.

У полигона на станции Шиес развернут палаточный лагерь, участники которого круглосуточно следят за происходящим. В знак протеста против планов по вывозу в регион отходов из Москвы уже больше года проходят акции, пикеты и митинги.