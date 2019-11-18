Замглавы ФСИН Валерий Максименко, по некоторым данным, подал в отставку

Несколько дней назад он отказался давать журналистам комментарии из-за того, что ему «стыдно» за происходящее в колониях.

Информацию о том, что замглавы ФСИН написал рапорт об увольнении, газете РБК подтвердил человек, близкий к ведомству. Об отставке Валерия Максименко пишет также издание Daily Storm со ссылкой на источник. По его данным, связано это с приходом нового директора службы Алексея Калашникова. Его назначили чуть больше месяца назад. В пресс-службе ФСИН об уходе Максименко ничего не знают. Между тем о его отставке стало известно через несколько дней после громкого заявления чиновника, объявившего об изменении в службе «формата работы» с журналистами. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что теперь за комментариями следует обращаться не к нему, а в пресс-службу, которая подготовит ответ в течение недели. Самому Максименко, по его словам, иногда «со стыда хочется под землю провалиться» из-за происходящего в колониях. В качестве примера он привел сообщение о начальнике исправительного учреждения, который головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Как комментировать такие сообщения, Максименко не знает.

За последние полтора года стало известно несколько громких случаев жестокого обращения с заключенными и пыток в колониях. Они стали поводом для возбуждения уголовных дел.