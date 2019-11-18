Грузинский парламент восстановил работу после разгона протестующих

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спикера Арчила Талаквадзе. Ранее силовикам пришлось пустить в ход дубинки и водометы, чтобы разблокировать подходы к зданию, которое оцепили сторонники оппозиции.

Глава правящей партии намеренно не дал осуществиться задуманной политической реформе в преддверии выборов, — такое мнение высказала бывшая глава парламента Нино Бурджанадзе.

Реформа предполагала внесение поправок в Конституцию, согласно которым новые выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе. Провал голосования по этому вопросу стал поводом для оппозиционных протестов у здания парламента.