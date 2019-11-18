Австрийская команда «Ред Булл» гоночной серии «Формула-1» поставила новый рекорд по замене колес. Как передает телеканал «Дождь», в рамках Гран-при в Бразилии она потратила на пит-стоп 1,82 секунды, тем самым побив собственное предыдущее достижение. Второй по скорости стала британская команда «Виллиамс». Все остальные участники гонки не смогли пройти рубеж в 2 секунды.
2019-11-18T18:31:00+03:00
2019-11-18T18:35:27+03:00
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18:31, 18 ноября 2019
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