Австрийская команда «Ред Булл» гоночной серии «Формула-1» поставила новый рекорд по замене колес. Как передает телеканал «Дождь», в рамках Гран-при в Бразилии она потратила на пит-стоп 1,82 секунды, тем самым побив собственное предыдущее достижение. Второй по скорости стала британская команда «Виллиамс». Все остальные участники гонки не смогли пройти рубеж в 2 секунды.