РЖД проведет расследование после сообщения о взломе системы скоростного поезда «Сапсан». В компании утверждают, что она не хранила персональные данные пассажиров, — сообщает ТАСС. О якобы успешном взломе ранее сообщал один из пользователей портала «Хабр». В РЖД говорят, что речь идет о системе, в которой хранятся новости, фильмы, книги и музыка. Она не связана с внутренней сетью компании или сервисами управления поездом.