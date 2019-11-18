Z Архив новостей новости
5 1 6 713
18:31, 18 ноября 2019

РЖД проведет расследование после сообщения о взломе системы скоростного поезда «Сапсан»

РЖД проведет расследование после сообщения о взломе системы скоростного поезда «Сапсан». В компании утверждают, что она не хранила персональные данные пассажиров, — сообщает ТАСС. О якобы успешном взломе ранее сообщал один из пользователей портала «Хабр». В РЖД говорят, что речь идет о системе, в которой хранятся новости, фильмы, книги и музыка. Она не связана с внутренней сетью компании или сервисами управления поездом.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 ноября Поздравить…

5 282 6 6311 13.11
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Волки и волки Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи…

5 275 6 33304 11.11
Kвнешняя политика, рф, сша, саудовская аравия, европа, мнения
Блоги

+ Военная полиция России взяла под охрану бывшую военную базу США на севере Сирии Военная полиция России взяла под охрану бывшую военную базу США на севере Сирии В настоящее время саперы проверяют объект на взрывоопасные предметы…

5 120 6 12839 15.11
8читать ;смотреть
Kсирия, военные, сша, видео, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Браво, Мексика! Браво, независимость! Мексика, в отличие от многих других стран Латинской Америки, проявила суверенную самостоятельность, приняв решение о предоставлении убежища и, в последующем, статуса беженца бывшему президенту Боливии Моралесу…

5 97 6 11144 12.11
Kобщество, боливия, власть, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Крыму нескоро откроется штаб Навального Надо прекращать все эти заигрывания, которые только усложняют ситуацию и приводят к серьёзному межнациональному конфликту, который был и никуда не девается…

5 198 6 23248 08:50
Kкрым, навальный, политика, общество, власть, украина, конфликты, рф, мнения
Блоги

Кусок эфира

Анатолий Шарий: Земля уйдет, это последний актив Украины То есть покупаешь землю, создаешь акционерное общество, акциями потом торгуешь на Лондонской бирже, акции скупает иностранная компания. Ты же не запретишь торговать на Лондонской бирже акциями, потому что это и есть свобода…

5 121 6 15451 15.11
Блоги

Алексей Мельников публицист

Падение Везде неприглядная картина. Как только у Минобороны нет возможности все отрицать…

5 90 6 11734 16.11
Kармия, общество, мнения
Блоги

Николай Патрушев: Безопасность России в современном мире В отношении СНГ и ОДКБ Западом проводится политика, направленная на разрушение единого гуманитарного пространства и дальнейшее разобщение народов. Взращиваются национализм и неонацизм, неприкрытая русофобия…

5 195 6 26331 12.11
Kобщество, безопасность, экономика, сша, статьи, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Операция «Охлаждение» И вполне понятно, что на смену частному бизнесу в России приходят «госкомпании», «госкорпорации», «госбанки», бизнесы, основанные на ненужных обществу госзаказах или комбинаторы, устанавливающие плату «за воздух»...

5 47 6 7945 15.11
Kгосударство, экономика, власть, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Станет ли Сергей Аксёнов крымским блогером на пенсии? Сергей Валерьевич умеет быстро говорить и обещать, он медийная фигура, его нынешние «блогерские» усилия в первых строчках рейтингов, но на сколько я знаю, он лично далёк от всего этого и всем этим занимается его пресс-служба…

5 42 6 7329 14.11
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Мы — враги народа Это бизнес не только идеологический – он имеет конкретную монетизацию, т.к. под реализацию всех патриотических проектов выделяются нехилые средства…

5 135 6 26903 13.11
Kобщество, законы, рф, мнения
Блоги

Экс-президент Боливии Эво Моралес покинул страну На фотографии, сделанной на борту, видно, что бывший президент Боливии сидит в кресле небольшого самолета, укрытый флагом Мексики…

5 72 6 14500 12.11
Kобщество, власть, боливия, фото, события
Блоги

Зоя Светова журналист

Магнитский — от слова «магнит» Каким был Сергей Магнитский и как его смерть связана с самым крупным налоговым возвратом из российской казны…

5 109 6 22421 16.11
Kмагнитский, общество, память, мнения
Интервью Один

гость: Лев Щеглов доктор медицинских наук, профессор и общественный деятель

Л.Щеглов: Это тяжелейший тип, в котором адское властолюбие, неудовлетворенное во всем. И уверен, что с его девочками, эротическими партнершами, все то же самое…

5 110 6 23555 15.11
#слушать 01:32:07 8читать $скачать 21.1 МБ
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Что сказать об Эво Моралесе? С его точки зрения – жевание листьев коки – это традиция Андских народов, не имеющая отношения к потреблению наркотиков, а что там всякие «гринго» делают с кокой за границами Боливии – не его дело.

5 49 6 15137 11.11
Kболивия, отставки, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Если бы я был ректором, я бы Гусейнова уволил в тот же день Подняли какие-то посты и комменты самого Гусейнова касаемо России в принципе. Его места в России. О том, что он здесь живет, пока он здесь деньги зарабатывает, а потом он, конечно, отсюда свалит моментально…

5 127 6 27737 12.11

Популярное за неделю

Новости

Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума Его работу не одобряют почти половина граждан – 46 процентов, а деятельность премьер-министра – более 47 процентов…

5 21 6 24066
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Мы живем в эпоху, когда хайп решает всё. Популярность питерского потрошителя Соколова по запросам Яндекса и Гугла ровно в 6 раз превысила популярность Владимира Путина. Можете себе представить, что могло бы случиться…

5 56 6 115907 13.11
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование

3183941
«Процессы европейского Средневековья».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5751 17.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Космодром «Восточный»: а воры кто? За семь лет строительства космодрома «Восточный» из бюджета украдено 11 млрд рублей…

5 216 6 199352 13.11
Kрф, коррупция, события
Блоги

+ Объединенная следственная группа JIT: новые материалы по делу MH17 Объединенная следственная группа JIT: новые материалы по делу MH17 JIT хотела бы связаться с новыми свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и той роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники…

5 323 6 165288 14.11
8читать ;смотреть
Kсамолеты, трагедии, катастрофы, расследования, рф, донбасс, малайзия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8168521
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4266795

Сегодня в эфире