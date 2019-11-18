РЖД проведет расследование после сообщения о взломе системы скоростного поезда «Сапсан». В компании утверждают, что она не хранила персональные данные пассажиров, — сообщает ТАСС. О якобы успешном взломе ранее сообщал один из пользователей портала «Хабр». В РЖД говорят, что речь идет о системе, в которой хранятся новости, фильмы, книги и музыка. Она не связана с внутренней сетью компании или сервисами управления поездом.
2019-11-18T18:31:00+03:00
2019-11-18T18:35:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 18 ноября 2019
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