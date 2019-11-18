Акции «Яндекса» резко подскочили на фоне новостей об изменении структуры компании

И на московской бирже, и на американской NASDAQ они выросли в цене на 10%, — пишет РБК. Сегодня IT-компания объявила о создании специального Фонда общественных интересов, который получит часть управленческих функций. По данным «Ведомостей», новая система была согласована с Кремлем. Кроме того, на рост акций повлиял отзыв законопроекта о значимых информационных ресурсах. Документ предполагал, что доля иностранного участия в интернет-проекте, собирающем данные о российских пользователя, не должна превышать 20%.