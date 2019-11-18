Замглавы ФСИН, по некоторым данным, ушел в отставку

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний, по некоторым данным, ушел в отставку. Как пишет сайт Daily Storm со ссылкой на источники, уход Валерия Максименко с должности связан с назначением нового руководителя ФСИН Александра Калашникова и с запретом устно комментировать работу ведомства.

В прошлую пятницу Максименко рассказал радиостанции «Говорит Москва» об изменении формата работы с журналистами. Он отметил, что теперь служба будет давать комментарии только в письменном виде. Максименко сказал, что зачастую ему стыдно комментировать новости о многочисленных нарушениях, которые допускают сотрудники ФСИН.