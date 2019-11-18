Болельщик ЦСКА и поэт Евгений Огурцов обратился в европейский суд по правам человека

Он считает, что его несправедливо оштрафовали за экстремизм.

Огурцов написал сборник стихов. Его поэтический дар проявлялся исключительно в футбольных темах, а если конкретнее – он писал о ЦСКА и противниках клуба, разумеется. В 2018 году Огурцов издал книгу «Голос Трибун» под псевдонимом Росс. Сборник стихов неплохо расходился среди фанатов ЦСКА, которые были готовы отдать 250 рублей за близкое им творчество. Первый тираж в триста экземпляров разошелся почти мгновенно, но один из экземпляров попал в руки болельщикам «Спартака», которые нашли в стихотворении, посвященном поражению армейцев от красно-белых, некие эпитеты, которые показались им оскорбительными. Найти текст коллегам не удалось, но Новочебоксарский городской суд с ним ознакомился и, выслушав экспертов лингвистов, посчитал, что в этом стихотворении содержалось возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства людей, принадлежащих к определенной социальной группе. Верховный суд Чувашии оставил приговор в силе, а теперь дело попало в ЕСПЧ, который может дать заключение о том, было ли нарушено право Огурцова высказывать свое мнение. В центре «Сова» кроме того полагают, что болельщики «Спартака» не являются социальной группой.

Это первое известное дело в ЕСПЧ после его декриминализации и переводе в разряд административных правонарушений.