Владимир Путин поддержал проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Работы будут вестись в тяжелых условиях, но реализация проекта необходима жителям. Об этом сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Строительство моста позволит объединить два берега реки в одну большую городскую агломерацию, — добавил Айсен Николаев. Это, как полагают власти, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза.