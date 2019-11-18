Компания Яндекс изменила структуру своего корпоративного управления

Создается «Фонд общественных интересов». В Кремле не подтверждают, что имеют к этому отношение. Между тем депутат-"единоросс" Антон Горелкин отозвал законопроект, который уменьшает долю иностранных компаний в управлении российских IT-гигантов, в том числе в Яндексе.

В то, что бизнес договорился с государством, верит главный редактор сайта Roem.ru Юрий Синодов.

Яндекс придумал абсолютно новую конструкцию для российской корпоративной практики, — отметил бывший министр экономики Андрей Нечаев. Он подчеркнул, что принципиально важно, кто будет входить в новый фонд и сможет ли он принимать консолидированные решения.