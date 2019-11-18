Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что некоторые «провокаторы» неправильно трактуют его высказывания. Во время посещения строящегося в Грозном Исламского центра, он решил ответить тем, кто его критиковал за резкие слова.

Кадыров предложил критикам доказать, что республиканские власти делают что-то не по Корану.