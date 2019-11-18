Полиция Гонконга задержала за минувшие дни более 150 участников акции протеста

Их обвиняют в массовых беспорядках, поджогах и вандализме. Напряженная ситуация возникла в Политехническом университете Гонконга. Один из полицейских сказал, что его территория превратилась в оружейную фабрику и пристанище для экстремистов. Президент университета Джан Сян призвал протестующих к переговорам.

19-летний студент рассказал журналистам, что боится сдаваться полиции. Студент был в маске. Верховный суд Гонконга, кстати, сегодня признал неконституционным решение властей о введении запрета на ношение масок участниками протестных акций.

Власти Китая намерены противостоять любым попыткам внешнего вмешательства в дела Гонконга. Об этом заявил официальный представитель МИДа КНР Гэн Шуан.

Свое беспокойство ситуацией в Гонконге сегодня выразил Европейский союз. Массовые протесты проходят в Гонконге с начала июня. Они начались из-за рассмотрения законопроекта об экстрадиции.