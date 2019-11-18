Грузинская полиция разогнала акцию оппозиции у здания парламента в Тбилиси

Ее участники чуть ранее фактически заблокировали все входы в законодательный орган страны.

Еще несколько часов назад у здания грузинского парламента на проспекте Руставели находился палаточный городок. На воротах законодательного органа активисты повесили замок с цепями, а рядом поставили мешки с мусором и песком. Однако после того, как парламент не смог начать свою работу, к зданию подошел спецназ. Согласно видеокадрам, опубликованным грузинским телеканалом «Рустави-2», полицейские наступали в полной экипировке, пытаясь освободить подходы к парламенту от сидящих демонстрантов. Как сообщает агентство «Интерфакс», силовики оттеснил участников оппозиционной акции с проспекта Руставели, где находится парламент, на находящуюся неподалеку площадь Свободы. С ворот сняли замки, а палаточный городок разобрали. При этом полицейские использовали только водометы. Находящийся на месте событий журналист Зураб Читая рассказал «Эху», что многие протестующие были задержаны.

Всего количество задержанных пока что подсчитать не удается. Агентство ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии сообщает о том, что задержаны были по меньшей мере 10 человек.

На проезжей части проспекта Руставели тем временем работают уборщики, которые уносят мусор. Демонстранты, как отмечает агентство, не сопротивляются действиям спецназа. Нескольким десяткам из них удалось вернуться обратно к зданию грузинского парламента, которые, как сообщает агентство «Интерфакс», продолжают свой митинг. Их окружают сотни полицейских, которые пока никаких действий не предпринимают. Несмотря на разгон акции, оппозиция намерена продолжить ее и во вторник – об этом, в частности, сообщил лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.

Протесты в Тбилиси начались в минувший четверг, когда парламент провалил голосование об изменении системы выборов в законодательный орган на пропорциональную. В этом оппозиция обвинила правящую партию «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Демонстранты требуют досрочных парламентских выборов и отставки правительства.