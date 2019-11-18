Сегодня в Черном море состоялась передача Украине трех кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе год назад

Сегодня в Черном море состоялась передача Украине трех кораблей, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе год назад. Подробности ни в Москве, ни в Киеве не приводят. Известно, что два катера и один буксир направлены в Одессу, где их тщательно обследуют. Украинская сторона, в частности, намерена выяснить, на месте ли оборудование и документация. В МИДе России подчеркивают, что корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся уголовном процессе, однако, следственные действия были завершены, поэтому передача стала возможной. Свои объяснения дал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что заставило Кремль изменить свою позицию по этому инциденту, пока неясно. Об этом в нашем эфире сказал адвокат Илья Новиков. По словам Новикова, Россия в любом случае существенно просрочила выполнение решения международного суда, теперь будет решаться вопрос о штрафе.

Возвращение задержанных в Керченском проливе кораблей Украине – это шаг улучшению отношений между нашими странами. Об этом «Эху» сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Передача кораблей – это позитивный шаг, однако вряд ли отношения между странами после этого изменятся в лучшую сторону, сказал «Эху» шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» Украина в Москве Роман Цимбалюк. Украина намерена судиться с Россией дальше и получить от России компенсацию и добиться справедливости в этом вопросе, добавил Цимбалюк.