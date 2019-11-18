Дональд Трамп не исключает возможности дачи показаний на процессе по его импичменту

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предложила, чтобы президент лично ответил на выдвинутые обвинения. Глава Белого дома написал в Твиттере, что хотя он не сделал ничего плохого и не хочет «придавать легитимности неправомочному процессу», эта идея ему нравится.

Процедура импичмента началась на фоне обвинений в адрес Трампа о давлении на Владимира Зеленского с целью провести расследование против политического оппонента американского лидера. Сам он утверждает, что лишь призывал Киев бороться с коррупцией.