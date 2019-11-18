Депутата Госдумы лишили прав на полтора года из-за ДТП

Суд установил, что этим летом на Ленинградском проспекте Николай Герасименко при перестроении на своем автомобиле задел мотоциклиста, который упал на дорогу и получил травмы, — об этом сообщает ТАСС.

Сам «единоросс» на заседание не явился, но его адвокат утверждала, что депутат не превышал скорость и включил поворотник, а значит, его вины в аварии нет. Герасименко отрицал, что покинул место ДТП, как об этом сообщали в прессе. Чтобы привлечь его к ответственности, Госдума сняла с Герасименко неприкосновенность.