Прокуратура запросила пожизненные сроки для ряда обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро

Как пишет сайт «Медиазона», речь идет о четырех фигурантах. Остальных семерых подсудимых надзорное ведомство потребовало посадить на сроки от 27-ми лет и выше. Одна из обвиняемых во время заседания упала в обморок. Из-за этого был объявлен перерыв.

Дело о взрыве на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» начали рассматривать в апреле этого года. Тогда смертник привел в действие бомбу, из-за чего погибли 15 человек и более 60-ти получили ранения. Все обвиняемые вину отрицают. Некоторые из них пожаловались на жестокие пытки.