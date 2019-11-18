Россия вернула Украине корабли, задержанные в Керченском проливе год назад

Что заставило Кремль изменить свою позицию по этому инциденту, пока неясно. Об этом в эфире «Эха» сказал адвокат Илья Новиков. По словам Новикова, Россия в любом случае существенно просрочила выполнение решения международного суда, теперь будет решаться вопрос о штрафе.
2019-11-18T17:02:00+03:00
2019-11-18T17:16:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 17:02, 18 ноября 2019
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