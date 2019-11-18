Россия вернула Украине корабли, задержанные в Керченском проливе год назад

Что заставило Кремль изменить свою позицию по этому инциденту, пока неясно. Об этом в эфире «Эха» сказал адвокат Илья Новиков. По словам Новикова, Россия в любом случае существенно просрочила выполнение решения международного суда, теперь будет решаться вопрос о штрафе.