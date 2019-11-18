В Тбилиси силовики разогнали протестующих у парламента

Сторонники оппозиции находились у здания со вчерашнего дня, требуя распустить парламент и назначить внеочередные выборы.

Полицейские в полной экипировке со шлемами и щитами в сцепке наступают, пытаясь освободить подходы к зданию парламента от сидящих на асфальте протестующих – такие кадры показывает грузинский телеканал «Рустави-2». После нескольких предупреждений и отказ демонстрантов разойтись в пустили идут водометы. Агентство «Интерфакс» передает, что силовики почти полностью очистила от протестующих прилегающую к парламенту территорию, с ворот сняли замки, установленные демонстрантами ранее. Есть задержанные. Грузинский спецназ зачищает и проспект Руставели. Палаточный городок, разбитый здесь оппозицией, разобрали. Манифестанты включили гимн Грузии. Протестная акция началась накануне. Демонстранты провели на улице всю ночь, заблокировав входы в парламент и перекрыв улицы баррикадами из строительного мусора. Они отказывались расходиться, пока не будут назначены внеочередные выборы.

Поводом для протестов стало то, что парламент не принял законопроект о проведении выборов в следующем году полностью по пропорциональной системе. С соответствующей инициативой изначально выступил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.