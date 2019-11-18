Студенты и преподаватели МГУ потребовали вернуть выборы ректора

Открытое письмо инициативной группы вуза подписали уже более 50 человек. В тексте говорится, что за то время, когда сотрудники университета не могли влиять не его работу, там сложилась «система тотального контроля, поощрения стукачества и всеобщего подозрения».

Выборы ректора в МГУ отменили 10 лет назад. Уже в следующем месяце полномочия 80-летнего ректора Виктора Садовничего истекают. На прошлой неделе комитет Госдумы по образованию рекомендовал одобрить поправку, которая разрешает президенту продлевать полномочия ректора неограниченное количество раз.