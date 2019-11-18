Авиакомпании заплатят за новые российские самолеты МС-21 в два раза меньше, чем предполагалось

Как пишет РБК, стоимость первой партии из 175 лайнеров составила около 9 миллиардов долларов, тогда как каталожная цена чуть выше 17 миллиардов.

Эксперты предполагают, что снижая цены, государство пытается простимулировать перевозчиков приобретать российские самолеты. МС-21 совершил своей первый полет в мае 2017 года. Начать серийное производство ближнее— и среднемагистрального лайнера планируется в конец следующего года.