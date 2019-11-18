Египет может попасть под американские санкции в случае покупки российских истребителей

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника госсекретаря США Кларка Купера. Ранее «Коммерсантъ» писал, что Москва и Каир заключили контракт на поставку более двух десятков истребителей Су-35 на сумму около 2-х миллиардов долларов. Россия может начать передачу боевых машин в ближайшие два года. При этом Рособоронэкспорт наличие договора отрицает.