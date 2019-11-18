Египет может попасть под американские санкции в случае покупки российских истребителей

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника госсекретаря США Кларка Купера. Ранее «Коммерсантъ» писал, что Москва и Каир заключили контракт на поставку более двух десятков истребителей Су-35 на сумму около 2-х миллиардов долларов. Россия может начать передачу боевых машин в ближайшие два года. При этом Рособоронэкспорт наличие договора отрицает.
2019-11-18T16:31:00+03:00
2019-11-18T16:39:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 18 ноября 2019
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