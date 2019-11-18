Спецназ начал разгон демонстрантов у здания парламента в Тбилиси

Как сообщает РИА «Новости», силовики используют резиновые дубинки и водометы. Около часа назад полиция потребовала от митингующих разойтись.

Протестная акция оппозиции началась накануне. Десятки активистов провели ночь у здания парламента, заблокировав входы и перекрыв близлежащие улицы. Они потребовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов. Причиной стало то, что законодательный орган на прошлой неделе не смог принять поправки, согласно которым следующие выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе.