В Якутии готов проект строительства моста через реку Лена. Работы будут вестись в тяжелых условиях, однако, проект необходим местным жителям, — считает глава республики Айсен Николаев.
Как отметил Николаев, строительство позволит объединить два берега реки в одну большую городскую агломерацию.
В Якутии готов проект строительства моста через реку Лена
В Якутии готов проект строительства моста через реку Лена. Работы будут вестись в тяжелых условиях, однако, проект необходим местным жителям, — считает глава республики Айсен Николаев.