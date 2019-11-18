В Якутии готов проект строительства моста через реку Лена. Работы будут вестись в тяжелых условиях, однако, проект необходим местным жителям, — считает глава республики Айсен Николаев.

Как отметил Николаев, строительство позволит объединить два берега реки в одну большую городскую агломерацию.