В Москве задержаны 20 человек, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

По данным источника ТАСС, на башне «Империя» они хотели сделать фотографии для соцсетей. Все завершилось дракой с охранниками. В пресс-службе ГУВД отмечают, что задержаны только несколько человек. По данным телеграм-канала Mash, один охранник госпитализирован с ожогом глаз. Против него использовали газовый баллончик.