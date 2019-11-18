В Москве задержаны 20 человек, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

По данным источника ТАСС, на башне «Империя» они хотели сделать фотографии для соцсетей. Все завершилось дракой с охранниками. В пресс-службе ГУВД отмечают, что задержаны только несколько человек. По данным телеграм-канала Mash, один охранник госпитализирован с ожогом глаз. Против него использовали газовый баллончик.
2019-11-18T16:02:00+03:00
2019-11-18T16:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 18 ноября 2019
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