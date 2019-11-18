Из Госдумы отзывают законопроект, который уменьшает до 20% долю иностранных компаний в российских интернет-гигантах

Автор инициативы единоросс Антон Горелкин сообщил, что будет дорабатывать его с учетом рекомендаций правительства. Ранее стало известно, что компания «Яндекс» решила изменить структуру своего корпоративного управления. Она создает «Фонд общественных интересов», который получит так называемую «Золотую акцию» с расширенными правами. Источники «Интерфакса» утверждают, что создание нового фонда Яндекса было согласовано с Кремлем. Впрочем, там это официально не подтверждают, хотя и отмечают, что Яндекс находится в поле особого внимания.
2019-11-18T16:02:00+03:00
2019-11-18T16:05:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 18 ноября 2019
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