Киев проведет экспертизу кораблей, которые передала сегодня Россия

Как говорится в заявлении украинского МИДа, предстоит, в частности, выяснить, в каком состоянии находится оборудование и не изъята ли документация. Речь идет о двух катерах и буксире, которые были задержаны год назад в Керченском проливе. Москва заявляет, что корабли перестали представлять для следствия интерес. Сегодня состоялась официальная передача их украинской стороне. Киев не отказывается от своего иска к России в Международном суде по поводу инцидента в Керченском проливе. Слушания должны начаться в четверг.

Передача кораблей – позитивный шаг, однако, вряд ли отношения между Россией и Украиной изменятся в лучшую сторону, — считает шеф-корреспондент агентства УНИАН по Москве Роман Цымбалюк. Он отметил, что Украина будет судиться с Россией и дальше.