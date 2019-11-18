В ближайшие дни в Москве будет аномально высокое атмосферное давление. По прогнозам, это связано с тем, что столичный регион в середине недели окажется вблизи центра мощного холодного антициклона. Давление может повыситься до отметки в 771 миллиметр ртутного столба. Несмотря на то, что обещают мороз и солнце, снега не будет.
2019-11-18T15:31:00+03:00
2019-11-18T15:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 18 ноября 2019
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